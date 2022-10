Wat vind jij: Iedereen mag zijn wie hij of zij is

De regenboogvlag hangt uit, want het is Coming-Outdag. Sinds 2009 staat deze dag in Nederland in het teken van het uit de kast komen, het moment om voor je seksuele geaardheid of genderidentiteit uit te komen. Een dag van aandacht voor lhbti'ers.

Homoseksueel, lesbisch, biseksueel, transgender of interseksueel. Iedereen wil graag zichzelf zijn, maar voor deze groepen is dit vaak lastiger dan voor hetero's. Nog altijd krijgen lhbti'ers te maken met discriminatie en pesterijen. Het maakt het voor velen moeilijk om bekend te maken dat zij op iemand vallen van hetzelfde geslacht, op beide geslachten, dat jouw lichaam de kenmerken heeft zowel een man als vrouw of dat je van geslacht bent veranderd of wilt veranderen.

Positiever beeld over homo- en biseksualiteit

In de afgelopen vijftien jaar zijn Nederlanders positiever gaan denken over homo- en biseksualiteit, maar de laatste jaren stagneert de acceptatie. Dat blijkt uit cijfers van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Maar sinds 2017 is het aantal Nederlanders dat positief staat tegenover homo- en biseksualiteit zelfs iets afgenomen van 78 naar 76 procent.

Wat vind jij?