Oud-wielrenner Gert Jakobs doet huwelijksaanzoek op televisie

Jakobs is als analist al jaren een vast gezicht van het tourprogramma Tour de L1mbourg. Hij deed als altijd 'gewoon' mee tijdens de uitzending. Vlak voor het einde ging Jakobs op de knieën.Jakobs kreeg een voorzetje van presentator Sander Kleikers, die sprak over Parijs en 'de stad van de liefde'. Dat was het seintje voor de sidekick om naar zijn geliefde te lopen. Het deed hem duidelijk veel. "Zo, nu zit ik zonder woorden... We kennen elkaar nu tien maanden en het is net de Tour. Een beetje laag, een beetje hoog." Hij vervolgde zijn liefdesverklaring in een mix van Duits en Engels. "I love you. Heike, wills du meine Frau werden?" De geëmotioneerde Heike zei zonder twijfelen 'ja'. Jakobs reed als wielrenner zelf vijf keer de Tour de France. Hij reed ook eenmaal de Giro d'Italia en vijf keer de Vuelta in Spanje. In 1984 kwam de knecht ook in actie tijdens de Olympische Spelen in Amerika.