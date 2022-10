Asser adoptiekind: 'Bizar dat biologische ouder die Spoorloos vond niet mijn moeder bleek te zijn'

Het zal je maar gebeuren. Je bent een Colombiaans adoptiekind en het programma Spoorloos vindt je biologische moeder. En dan blijkt dat niet te kloppen. Het overkwam Barbara Quee uit Assen.

Het KRO-NCRV-programma Spoorloos bestaat al meer dan dertig jaar en is bijna een instituut. Dit programma vond in 2005 de biologische moeder van Quee. Maar het was een apart verhaal. "Ik vond het opmerkelijk dat mijn moeder zonder vaste woon- of verblijfplaats was en zat ondergedoken voor de politie. Foto's waren ook niet beschikbaar. Ik dacht: hoe kan dat eigenlijk? Maar je denkt dat Spoorloos de expertise in huis heeft en via een andere weg was ik daar ook niet gekomen met mijn zoektocht. Mijn twijfel legde ik naast me neer. Maar na een aantal jaren kwam ik erachter dat het niet klopte", zegt Quee.

Via haar vriendin Fiona Teggatz ontdekte ze dat er fouten waren gemaakt bij de koppeling. "Fiona doet al jaren zoektochten voor andere Colombiaanse adoptiekinderen. Ze attendeerde mij erop dat ze sterke aanwijzingen had dat de biologische moeder die Spoorloos had gevonden, mijn biologische moeder helemaal niet was. Ze had dingen uitgezocht en stuitte op gekke details die niet klopten met wat er in mijn dossier stond. Ze stelde voor om er samen eens naar te kijken. We hebben de gegevens van Spoorloos geverifieerd en kwamen tot de conclusie dat het niet kon kloppen."

Foute fixer

Quee vindt het te bizar voor woorden dat de biologische moeder die Spoorloos vond niet haar biologische moeder blijkt te zijn. "Je verwacht dat Spoorloos alles checkt, bronnen verifieert en komt met een verhaal dat klopt. Vooral op zo'n gevoelig onderwerp als identiteit. Iemand die aan Spoorloos vraagt om je biologische ouder op te sporen is op zoek naar zijn of haar identiteit. Je vraagt aan het programma om daar meer duidelijkheid over te krijgen. Het is schokkend om te ontdekken als dat niet klopt. Dat heeft heel veel impact."