De één na mooiste truck van het land komt uit Drenthe

Winnaar in die categorie werd De Transportbrug uit Nijkerk. "Maar met een nadrukkelijke aantekening van de jury: eigenlijk hadden de drie genomineerde trucks gedeeld eerste moeten worden", zegt Slomp.Slomp is goed bevriend met de mensen van De Transportbrug. Dat maakt het nog wat makkelijker om op de tweede plek te eindigen. "We kennen elkaar al lang, we zijn ook samen hier naartoe gekomen."Overigens was er nog een mooie erkenning voor de truck van Slomp. Ook in de categorie 'spuitwerk overall' was er een tweede plek voor de grijs-groene truck van transportbedrijf Van Triest uit Hoogeveen.