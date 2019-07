Onzekere toekomst voor Kunstproeverij Vledder

De kunstmarkt in Vledder is dit jaar voor de twaalfde keer gehouden. Mede-organisator Annette Kiewiet was er vanaf het begin bij. Ze vindt het hoog tijd voor vers bloed. "Dat zeiden we vorig jaar ook al. Toen besloten we het nog één jaar te doen. Er gaat veel tijd in zitten."De markt ontstond ooit als onderdeel van een feestweekend in Vledder. Sindsdien trekken jaarlijks tientallen kunstenaars naar het dorp om hun schilderijen, glaswerk, sieraden of beeldhouwwerken te verkopen."Dit is gewoon knus", vertelt schilderes Marsha Roo-Kist uit Steenwijk. "We kennen elkaar allemaal." Ze vindt het jammer dat de markt mogelijk ophoudt tot bestaan. "Het is een mooie locatie en het trekt toch altijd veel publiek."Door de jaren heen vindt de organisatie het steeds lastiger om nieuwe kunstenaars voor de markt te vinden. "Kunstmarkten schieten als paddenstoelen uit de grond", volgens Kiewiet. "Het wordt daardoor steeds moeilijker om kunstenaars te vinden die tijdens de Kunstproeverij beschikbaar zijn. Voor de organisatie gaat er veel tijd zitten in het strikken van kunstenaars."Door gebrek aan organisatoren ging eerder al de bijhorende kunstroute ter ziele. Bezoekers mochten tot vorig jaar een kijkje nemen in ateliers van kunstenaars. Als zich geen nieuwelingen melden voor de organisatie, lijkt hetzelfde lot de Kunstproeverij beschoren."Iedereen vindt dat heel jammer", zegt Kiewiet". "Maar het houdt een keer op na twaalf jaar. Dus als iemand zin heeft om mee te draaien, die is welkom. Heel graag zelfs!"