Wolf slaat toe in Fluitenberg: boerenfamilie brengt dode huisgeit naar provinciehuis

Woede, frustratie en verdriet. Dat bracht veehouders Albert ten Heuvel en Anique van de Zwaag uit Fluitenberg vanochtend naar het provinciehuis om daar hun dode geit af te leveren en dat live uit te zenden op social media. Het beest werd volgens de landbouwer gegrepen door een wolf en moest later worden afgemaakt door een veearts.

Koegeit werd hij liefkozend genoemd. Meer huisdier dan vee voor de familie en de kinderen. Opa had vroeger geiten en deze eigengereide bleef over. Ten Heuvel zette hem ooit tussen de koeien omdat het overal z'n eigen gang ging. Sindsdien leefde koegeit tussen de koeien. Tot gisteren. Vijftien meter achter de boerderij werd het dier gegrepen. Dat het een wolf was, is volgens de landbouwer zeker. Hij ging het dier zelf achterna met de auto en raakte het roofdier. "Hij is zeker kreupel."

'Tienduizenden euro's schade'

De frustratie druipt er vanaf bij de boer, als gedeputeerden Henk Jumelet en Henk Brink naar beneden komen. "Dit probleem moet worden opgelost. Tot nu toe heeft dat dier me al 31.000 euro gekost en ik krijg slechts een paar honderd euro vergoeding", briest Ten Heuvel. "Mijn vrouw en kinderen durven niet eens meer alleen thuis te blijven. Die wolf heeft onze geit gesloopt, vlak achter de boerderij. Ondertussen gebeurt er niets. Er zijn alleen vergaderingen, maar die kun je afdoen in drie zinnen. Het komt geen stap verder."

Het is de boosheid die veel veehouders bezighoudt. Vee wordt gegrepen door wolven, boeren kampen ondertussen met de stikstofproblematiek en er wordt gevraagd om een nieuwe vorm van landbouw. Dat doet pijn bij Ten Heuvel. "Ik boer al drie jaar op de manier waarop de overheid dat wil, maar ik moet wel al mijn beesten op stal houden door zo'n stomme wolf. Ondertussen doen ze in Den Haag alsof de hele wereld gek is."

In de afgelopen vier weken zijn z'n koeien vijf keer losgebroken. "Wat als er dan eens een auto op zo'n dier klapt en er iemand overlijdt? Ben ik dan aansprakelijk voor wat die rotwolf heeft gedaan? Die koe is van mij en ik moet aantonen dat die is losgebroken omdat er een wolf was. Zo ver is het gekomen. Als de bevolking een wensnatuur wil hebben met die wolf, dan moet de belastingbetaler ook maar betalen. Dan moet de boer maar wat extra geld worden overgemaakt."

Begrip in het provinciehuis

De Fluitenberger kan op begrip rekenen op het provinciehuis. Gedeputeerde Brink, die ook landbouwer is, heeft ook bezoek gehad van een wolf bij zijn vee. Net als gedeputeerde Jumelet begrijpt hij de onmacht en onvrede van Ten Heuvel en andere boeren. "Maar de vraag is wat je er op korte termijn snel aan kunt doen. Wij zitten ook met wetgeving."

Die wetgeving is Europees. Toch wordt in Drenthe gezocht naar een mogelijkheid om iets tegen de wolf te doen. Jumelet: "Ik wil schapen en koeien in de wei zoals we dat altijd hadden in Drenthe. Maar het is niet makkelijk om er iets aan te doen en dat heeft alles te maken met bescherming. Hierover heb ik dagelijks contact met Kamerleden en ministers, want zo kan het niet langer. Dat is de boodschap vanuit Drenthe en inmiddels ook uit Friesland, Overijssel en Limburg. Er zijn Kamervragen gesteld en daar willen we antwoorden op. We hebben de bal aan het rollen gebracht, want het is nu echt een probleem aan het worden. Maar ik kan niets op een dag regelen."

Het is een dun lijntje waarop de gedeputeerden lopen. In de maatschappij lopen ook andere mensen met andere meningen. "Wij moeten het goede doen, op een goede manier en goed onderbouwd", vervolgt Jumelet.

Niet meer achter het huis spelen