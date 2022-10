Linde (16) toont kwetsbaarheid door mentale problemen op school zichtbaar te maken

Een taboe

Ook probeert Linde met haar posters leerlingen te overtuigen dat het goed is om het over mentale klachten te hebben. "Het Gomarus is een kleine school. Je kent iedereen, maar iedereen kent jou ook. Daarom is praten over dit soort dingen soms moeilijk. Er heerst een taboe op, maar dat komt omdat niemand erover wil praten. Dat moet veranderen."

Linde is blij met het resultaat. "Ik heb al van een aantal mensen gehoord dat ze het heel leuk vinden", vertelt ze trots. Maar de 16-jarige wil meer. "Samen met mijn Maatschappijleer-docent heb ik ook een podcast gemaakt. Hierin bespreken we mentale gezondheid. Het is één aflevering van tien minuten."

Ups en downs