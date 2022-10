Drentse putten niet klaar, NAM wil weer afvalwater in Twentse bodem pompen

In Twente dachten ze van het afvalwater af te zijn dat afkomstig is van de aardoliewinning in Schoonebeek. Maar omdat de nieuwe injectieputten bij Schoonebeek nog niet af zijn, wil de NAM volgend jaar toch opnieuw afvalwater in de Twentse bodem pompen.

Eerder leek het er nog op dat de NAM daar op verzoek van staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) mee zou stoppen, meldt de NOS samen met RTV Oost

Afvalwaterinjectie ligt stil

De NAM heeft een vergunning om het water dat vrijkomt bij de aardoliewinning in het Drentse Schoonebeek, te injecteren in lege gasvelden in Twente. De oliewinning en het bijkomende injecteren liggen sinds december stil omdat er onregelmatigheden waren geconstateerd, zoals een veel te hoge concentratie van de giftige stof tolueen in het water.

Er is een onderzoek ingesteld en geëist werd dat het proces alleen hervat zou worden als er "geen enkele twijfel is over de veiligheid". Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) zou in dat geval ook verscherpt toezicht houden.

Overgang naar Drenthe in stapjes

Toen er onder bewoners opnieuw onrust ontstond over vergunningsaanvragen die kunnen leiden tot het opstarten van de afvalwaterinjectie, vroeg het ministerie van Economische Zaken de NAM om het werk in ieder geval dit jaar niet te hervatten. Daarmee stemde de NAM begin september in.

De verwachting was dat de gasvelden in Twente ook daarna niet meer zouden worden gebruikt, omdat er in 2023 een nieuw gasveld wordt geopend in Schoonebeek, schrijft RTV Oost.

Maar nu blijkt dat de aardoliemaatschappij een "gefaseerde transitie van Twente naar Drenthe" wil. In een stappenplan dat de NAM heeft gedeeld op mijnbouwvergunningen.nl is te zien dat het bedrijf wil blijven injecteren in Twente, zolang de bouw van nieuwe injectieputten in Drenthe niet is afgerond. Daarvoor wordt het hele jaar 2023 nog gebruikt.

Vergunning loopt af

De voorgenomen herstart van de afvalwaterinjecties kan rekenen op veel commentaar. Volgens toezichthouder SodM moet de NAM eerst een nieuwe vergunning aanvragen, omdat de oude eind dit jaar afloopt.

Bovendien is uit het onderzoek gebleken dat de NAM het afvalwater niet goed controleerde. Het olie- en gasbedrijf heeft het monitoringsprogramma aangescherpt, maar dat moet het ministerie van Economische Zaken nog goedkeuren.