Roden eert het werk van Vasalis met een kunstwerk op het Heereborchplein

De dichteres Vasalis woonde een groot deel van haar leven in Roden. Ze werd in Den Haag geboren. Vasalis is de schrijversnaam van Marghareta Droogleever Fortuyn-Leenmans (1909-1998). Vasalis studeerde geneeskunde en antropologie aan de Rijksuniversiteit Leiden en vestigde zich in 1939 als arts in Amsterdam. Later werkte ze als kinderpsychiater in Assen en Groningen. In 1940 debuteerde zij met de novelle Onweer. In hetzelfde jaar verscheen haar bundel Parken en woestijnen, die bekroond werd met de Van der Hoogtprijs. Vasalis ontving voor haar oeuvre de Constantijn Huygensprijs in 1974 en de P.C. Hooftprijs in 1982. Ze behoort tot de meest gelezen dichters in Nederland.