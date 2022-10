Greijdanus College verwelkomt Arie Slob als nieuwe voorzitter Raad van Toezicht

Oud-minister Arie Slob is de nieuwe voorzitter van de Raad van Toezicht (RvT) van het Greijdanus College. Bij de gereformeerde scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs, met vestigingen in Meppel, Zwolle, Hardenberg en Enschede, volgt hij Gerdien Rots op.

Slob keert met het RvT-voorzitterschap van het Greijdanus College terug naar een plek die voor hem geen onbekend terrein is. Nadat de oud-minister een studie geschiedenis afrondde op de Rijkuniversiteit Groningen was hij van 1985 tot 1996 docent geschiedenis en maatschappijleer aan het Greijdanus College in Zwolle.