Recreatiepark Kniphorst in Anloo richt zijn pijlen op de rustzoeker

Slechte imago afschudden

Probleem met 'de langzaamaan-aanpak' is wel dat het park, dat begin 2020 failliet ging met veel ellende en radeloze bewoners, nog steeds de wrange vruchten plukt van de slechte naam die Camping Anloo jarenlang had. "Ja, dat merk je soms wel hoe mensen over het park praten, en de telefoontjes die je krijgt." De Graaf heeft ook niet de illusie dat het negatieve imago definitief ten grave kan worden gedragen, zodra het nieuwe Recreatiepark Kniphorst volop in bedrijf is en alle gewenste voorzieningen klaar zijn. "Je bent zo tien jaar verder, wil je dat nare verleden volledig hebben afgeschud."

Intussen zijn er 35 nieuwe chalets geplaatst, deels door nieuwe eigenaren en deels door de parkeigenaar zelf. Maar op nieuwkomers van buitenaf is voorlopig even een stop gezet, ondanks dagelijkse telefoontjes van belangstellenden en nog legio kale plekken. Er staan nu 120 chalets, van 65 verschillende eigenaren. "Er kunnen nog honderd bij, want op het terrein is plek voor 220 huisjes. Maar daar wachten we nog even mee. We hebben speciale plannen hiervoor, en zijn nog met projectontwikkelaars in overleg."

Tiny houses

Het liefst wil de parkeigenaar zelf de lege plekken opvullen. En als het even komt er een veld met tiny houses, bij wijze van proef. "Zo'n tiny house, dat spreekt mensen aan. En we willen die dan niet als jaarplaats verhuren, maar voor kortere periodes. Daar valt voor ons meer aan te verdienen. Want er moet geld bij elkaar gespaard worden, voor alle investeringen die we op het park nog willen doen."

Nog meer huisjes plaatsen dan 220, voor meer inkomsten, dat kan niet. "We hebben hier en daar lapjes grond gekocht, die eerst van andere huisjeseigenaren waren. Die zijn vertrokken. En ook het achterste gedeelte van de camping, ongeveer anderhalf hectare, is nu in ons bezit. Maar door de brandveiligheidseisen moet er minimaal vijf meter afstand zitten tussen de chalets. Vandaar dat 220 echt het maximum is", legt De Graaf uit.

Onvrede over hogere servicekosten

Huisjeseigenaren zijn inmiddels geïnformeerd over de nieuwe koers van de parkleiding. En dat valt niet bij iedereen even goed. Sommige parkbewoners zijn blij met de aangekondigde verbeteringen. Maar de servicekosten, die nu ruim driehonderd euro zijn, worden verdrievoudigd.

"Die servicekosten, die zijn jaren geleden binnen het koopcontract voor de chalets geregeld door de toenmalige eigenaar. Maar voor die prijs kunnen we geen service leveren. Dat moet in de toekomst echt omhoog, en voor dat geld wordt het ook zeker beter allemaal. We hebben rondgekeken bij andere parken, en dan zitten we met 900 euro helemaal niet gek", zegt De Graaf.

Inmiddels heeft de Belangenvereniging Recreatiepark Kniphorst, met daarin allerlei chalet- en grondeigenaren, juridische hulp ingeschakeld. Ze willen met de parkeigenaar in overleg over de hogere servicekosten, anders komt er een rechtszaak.

Waarschuwing voor illegaal wonen

Op het recreatiepark wonen trouwens nog altijd enkele bewoners permanent. Zo'n twintig in totaal, zo is de inschatting. En dat is in strijd met de recreatieve bestemming. Die illegale bewoning moet eindigen, zo is nadrukkelijk met de gemeente Aa en Hunze afgesproken. Het park treedt er dan ook tegenop, voor zover het kan.