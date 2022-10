Jubilerend SV Tynaarlo zoekt die ene foto uit vervlogen tijden voor in het jubileumboek

Sportvereniging Tynaarlo bestaat dit jaar 75 jaar en om dat jubileum luister bij te zetten brengt de vereniging in juni een jubileumboek uit. Nu heeft SV Tynaarlo een rijke historie, dus aan verhalen geen gebrek. Het toevoegen van foto's uit vervlogen jaren is alleen nog wél een dingetje, zegt voorzitter Trijnie Faber.

Ze is nog maar twee jaar voorzitter van SV Tynaarlo, maar wie haar over de omni-sportvereniging hoort praten zou denken dat haar wieg ooit op Sportpark De Spil stond. "Nee joh, ik ben nog maar een groentje", zegt ze lachend. Toch heeft ze weinig woorden nodig om te omschrijven wat SV Tynaarlo voor een vereniging is. "Eentje die diep verankerd is in het dorp, met een geweldige historie", klinkt het.

Van voetbal tot gymnastiek

Omdat SV Tynaarlo een omni-vereniging is, kent de vereniging de nodige verschillende afdelingen. "Voetbal, gymnastiek, turnen, volleybal en wandelen", somt Faber op. "We hebben ook een handbaltak gehad, maar die is ter ziele gegaan. Maar we hebben in 75 jaar zoveel mooie hoogtepunten gehad, die moet je vastleggen in een jubileumboek, vonden we. We zijn sinds september bezig om al die informatie te verzamelen."

Schrijven over de jaren die SV Tynaarlo achter de rug heeft is het probleem niet, zegt Faber. Maar het vinden van foto's is een karwei dat tot dusver meer tegenvalt dan hoop biedt. "We willen zo graag laten zien hoe de vereniging zich de afgelopen 75 jaar heeft ontwikkeld", benadrukt de SV Tynaarlo-voorzitter.

Twee foto's in het bijzonder

"We zoeken foto's van wedstrijden, grote toernooien, derby's, gymnastiekuitvoeringen, barbecues, het oliebollen bakken, de groencommissie die bezig is, maar ook eerdere jubileumfeesten, grote wandeldagen en handbaltoernooien." Toch is de allergrootste wens om twee foto's in het bijzonder te achterhalen.

"De ene foto die we zoeken is eentje van het gymnastieklokaal in de oude school aan de Brink", legt Faber uit. "Maar er schijnt ook een foto te zijn gemaakt van de etalage van kapper Westerhof in het dorp waarin wordt medegedeeld of de wedstrijden van SV Tynaarlo afgelast waren. Dat zijn bijzondere foto's die we graag willen hebben of lenen." Eenvoudig is die zoektocht niet, weet ze. "Die foto van de kapper is denk ik wel vijftig jaar geleden gemaakt. We hopen dat oud-Tynaarloërs even in hun fotoboeken willen kijken. Als er iets tussenzit, lenen we dat maar al te graag."

Zonder foto's geen écht jubileumboek

De honger van Faber om van het jubileumboek een doorslaand succes te maken is nog niet gestild, want SV Tynaarlo hoopt ook nog attributen van weleer op te duikelen bij (oud-) leden. "Denk aan oude tenues, het SVT-embleem door de jaren heen, het klassieke groen-witte shirt, een gymnastiekhemd met het logo of klassieke SVT-voetbaltassen", somt ze nog maar eens op. "We maken er allemaal foto's van, want een jubileumboek met alleen maar verhalen is geen écht jubileumboek. Er moeten ook foto's in."

Aanvankelijk was de bedoeling dat het jubileumboek in januari klaar zou zijn, maar dat bleek geen haalbare kaart, merkte Faber. In juni moet het boek dus wel klaar zijn, maar wat haar betreft werpen oud-leden meteen een blik in hun fotoboek op zolder. "Wanneer ik materiaal binnen wil hebben? Nu!", lacht ze.