Een wielrenner is vanmiddag gewond geraakt na een valpartij in de buurt van Amen. Ambulancepersoneel ontfermde zich daarna over de fietser, die uiteindelijk naar het ziekenhuis werd gebracht voor verder onderzoek.

Het ongeluk gebeurde op de Geelbroekerweg. Daarbij was nog een fietser betrokken, maar die kwam met de schrik vrij. Het is niet bekend hoe het slachtoffer eraan toe is. Ook is de oorzaak van de val nog onbekend.