NAM moet wachten op 'schoner Drents alternatief' voor herstart afvalwaterinjectie

De NAM mag niet opnieuw beginnen met het injecteren van afvalwater in de Twentse bodem, maar moet wachten tot het Drentse alternatief daarvoor klaar is. Vanaf 1 januari vervalt de vergunning, meldt het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat op Twitter. "Dus opstarten is dan niet mogelijk."

De aardoliemaatschappij werkt in Drenthe aan een alternatief om afvalwater te injecteren, maar wil - zolang de injectieputten nog niet klaar zijn - in 2023 nog injecteren in de Twentse bodem. Maar een herstart in Twente stuit de inwoners daar tegen de borst. Ze zijn bezorgd over hun gezondheid en veiligheid en maken al jaren bezwaar tegen het inbrengen van afvalwater in Twentse grond.

Geen injectie en oliewinning

Dat wordt gestoeld door de onrechtmatigheden die in december werden geconstateerd, zoals een veel te hoge concentratie van de giftige stof tolueen in het water. Daarom liggen zowel de injectie van afvalwater als de oliewinning in Schoonebeek stil.

Volgens de verwachting zouden Twentse putten niet meer worden ingezet, maar de NAM zint toch op een herstart totdat de injectieputten in Schoonebeek af zijn. Volgens staatssecretaris Hans Vijlbrief (D66) behoort dat niet tot de mogelijkheden, liet hij via zijn ministerie weten. "NAM is bezig met een schoner alternatief in Drenthe. Als dat veilig kan, kan de oliewinning weer worden hervat."