Tientallen verboden bestrijdingsmiddelen in Drentse wateren

De Boer vermoedt echter dat het hem vooral zit in het afbraakproces. Onder invloed van temperatuur, zonlicht en door bacteriën verdwijnen stoffen na verloop van tijd uit het milieu. In de praktijk kan dat heel erg langzaam gaan, zo ontdekte De Boer zelf al eens toen hij onderzoek deed naar de afbraak van polychloorbifenyl in palingen. Na acht jaar trof hij die stof nog steeds in zijn vissen aan, terwijl hij op basis van laboratoriumonderzoek en theorie had verwacht dat het na een jaar al zo goed als verdwenen zou zijn.

Daarnaast neemt ook de snelheid waarmee veel stoffen afbreken na verloop van tijd af, legt De Boer uit. "Hoe lager de concentratie van een stof, hoe langzamer de afbraak ervan. Stoffen die in het water terecht komen, zullen daar soms op een lage concentratie bijna constant blijven."

Giftige cocktail

Een lage concentratie klinkt misschien ongevaarlijk en zal dat in veel gevallen voor mensen ook zijn. Ook voor wat betreft ons gezuiverde drinkwater hoeven we ons waarschijnlijk geen zorgen te maken, denken de deskundigen.

Maar voor waterplantjes en -diertjes die hun hele leven in het water doorbrengen - en dus continu worden blootgesteld aan in het water aanwezige gifstoffen - kunnen kleine concentraties wel degelijk problematisch zijn. Zeker wanneer je het over meerdere middelen tegelijkertijd hebt. "Als je een heel klein beetje hebt van heel veel stoffen die optellen, dan kan dat gezamenlijk wel giftig zijn. Als je heel veel kleine slokjes water drinkt, kan je alsnog een vol glas drinken", legt Milo de Baat uit.

Dat zogenoemde cocktaileffect is inmiddels ook bij de waterschappen op de radar verschenen. In 2020 is waterschap Hunze en Aa's er zelf een onderzoek naar gestart, zo laat het ons weten. "Maar dit is nog een relatief nieuw onderzoeksgebied. Op basis van de resultaten tot nu toe zijn voor ons beheergebied nog geen conclusies te verbinden aan dit onderzoek."

"Over de toxiciteit van meerdere middelen tezamen is nog maar weinig bekend. Daar ligt nog eens een schone taak voor de toxicologie", vindt Jacob de Boer. "Zeker met het toenemende aantal stoffen dat we in ons milieu vinden, is het een steeds relevanter probleem", vult De Baat aan. "Maar het is ook lastig te benaderen, omdat die cocktaileffecten moeilijk te voorspellen zijn."

Kritisch kijken naar de middelen van vandaag

Voor hoogleraar toxicologie Martina Vijver (Universiteit Leiden) zijn de onderzoeksresultaten des te meer reden om kritisch te kijken naar de middelen die vandaag de dag worden toegelaten op de markt. "Omdat het van de markt afhalen van die middelen niet noodzakelijkerwijs gelijk het schone effect heeft dat wij verwachtten."

Vijver beheert voor de Universiteit Leiden het Levend Lab. Dat is een serie sloten in de buitenlucht, waar de effecten van bestrijdingsmiddelen in een meer natuurlijke situatie worden getest dan in een laboratorium. "In deze sloten leven algen, watervlooien, insecten, libellelarven, van alles en nog wat. We hebben gezien dat één type bestrijdingsmiddel vaak een domino-effect heeft op meerdere van die niveaus. Als je bijvoorbeeld een middel gebruikt dat algen doodt, dan heeft ook het niveau dat zich voedt met de algen daar last van", vertelt Vijver.