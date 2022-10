Gemeente Midden-Drenthe wil schuiven met plannen om energierekening te betalen

Hoe dat precies werkt en wat er mogelijk is? "Dat weten we nog niet, dat gaan we dus onderzoeken", zegt wethouder Bouwman. "Maar er zitten kansen", vult Schipper aan. "We doen dat nu ook in het klein met de warmte van Friesland Campina (DOMO). Die gebruiken we voor het verwarmen van het zwembad in Beilen." Bouwman: "Als je alleen al overheidsgebouwen kan verwarmen met restwarmte, dan scheelt dat al een hoop. Maar zover zijn we nog niet."