Regenboogfestival in Emmen volgend jaar weer: 'Ik zweef op een roze wolk'

"Het was een sprookje. Je hoopt dat zoiets goed uitpakt als je het bedenkt. We hebben helemaal geen beveiliging nodig gehad. Ik zweef echt op een roze wolk", zegt organisator Wesly Struik.Het Regenboogfestival moet de acceptatie van homo’s, lesbiennes, biseksuelen en transgenders te verbeteren. Er was van alles te doen in Emmen: een silent disco, een roze kerk en verkoeling op het Raadhuisplein. Ook waren er optreden van verschillende artiesten."De bezoekers waren heel positief. We hadden wel twijfels over hoe mensen zouden reageren. Ook omdat we van tevoren een paar vervelende berichten hadden gekregen. Maar iedereen was heel liefdevol", zegt Struik. "Twee jonge jongens liepen ook arm in arm en dat kon gewoon!"Het festival wordt nu elk jaar georganiseerd. "Alle betrokkenen zijn enthousiast en de pleinen stonden goed vol."