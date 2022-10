Zwembadmoord: 'Misschien heeft Jan Elzinga zijn eigen moord georganiseerd?'

"Misschien heeft Jan Elzinga zijn eigen moord georganiseerd. Dat heeft hij bedacht en laten uitvoeren." Dat scenario opperde Marcel H. uit Nieuw-Roden tegenover de rechtbank in Groningen. De 40-jarige werd vandaag op de tweede dag van het zwembadmoord-proces, dat acht dagen duurt, door de rechters gehoord.

"Hij deed nogal raar in die tijd", verklaarde H. tegenover de rechters. Andere scenario's zijn afrekeningen in het criminele milieu of een ruzie in de motorcrosswereld. H. merkte ook op dat het goed mogelijk is dat medeverdachte Johan L. uit Kampen een probleem had met Elzinga. "En de schuld wordt vervolgens in onze schoenen geschoven", beklaagde H. zich.

Zowel Marcel H. als Johan L. werden vorig jaar in juli opgepakt, samen met Monique H. (43) uit Hollandscheveld en de 60-jarige Coby van der L. uit Roden, voor het uitlokken van een moord.

Waarom moest Elzinga dood

Het is nog altijd niet helder waarom Jan Elzinga (40) tien jaar geleden voor de ingang van het zwembad moest worden geliquideerd. Pascal E. uit Zwolle, die de trekker overhaalde, kreeg hiervoor een celstraf van 15 jaar opgelegd. Willem P. uit Kampen had hem daartoe aangezet en moest 20 jaar zitten.

De Zwollenaar meldde vanaf het begin dat de toenmalige vriendin van Elzinga en zijn schoonfamilie achter de moordaanslag zaten. De schutter wist van P. dat Elzinga zijn vriendin mishandelde en daarom zou hij dood moeten.

Deal met justitie

Willem P. hield hierover zijn mond, maar kwam in 2016 alsnog met sms-berichten op de proppen en meer informatie over de vermeende moordplannen. Die waren van de familie H. Hiervoor kreeg P. een strafkorting van 30 procent. De man loopt inmiddels vrij rond. Deze sms-berichten waren gefingeerd, vonden de advocaten van de huidige verdachten.

Willem P. moest gisteren als kroongetuige in de Groninger rechtbank verschijnen, maar de man is spoorloos. Ook op de tweede dag leek alle contact tussen het Openbaar Ministerie (OM) en P. te zijn verbroken.

Belachelijk

De rechter moest het doen met de onthullingen van P. die in het strafdossier staan vermeld. "Belachelijk. Die man heeft zijn verhaal knap in elkaar gedraaid. Maar hij had daar ook voldoende tijd voor, om dat te doen", reageerde Marcel H. hierop. Hij kent Willem P. niet en wist dan ook niet van wie hij in 2015 die sms'jes kreeg. De veertiger weet zich veel niet te herinneren: "Het is ook alweer tien jaar terug". Ook niet van de melding die zijn zus Monique in april 2012 bij de politie deed over criminele activiteiten en 'rare dingen' rondom haar man.

Een korte vakantie

Er werd in die tijd veel ge-sms't tussen broer, zus en hun moeder. Terwijl daarvoor weinig contact viel te bespeuren. Moeder en dochter zouden op vakantie zijn, die door Marcel H. werd geregeld. Het vermoeden is dat met 'de vakantie' de moord op Elzinga werd bedoeld. Uit de bankgegevens blijkt niet dat er geld is uitgegeven aan een vakantie. De rechter noemde het bovendien opmerkelijk dat de schutter ervan wist dat Monique en haar ouders naar de politie waren geweest. Marcel H.: "Dat kan hij ook van Willem P. hebben gehoord."

Undercover

H. ontkende de ontmoetingen met P. bij fastfoodrestaurants en tankstations. Hij ontkende ook het doorgeven van specifieke kenmerken van Elzinga, zoals zijn kleding en een foto van de man, zodat de schutter zich niet zou vergissen.

Als Willem P. achter de schermen een deal sluit met justitie start de politie een nieuw onderzoek: Druppel. Om meer bewijzen te verzamelen tegen Marcel H. en zijn familie wordt in juni 2021 een undercoveragent ingezet.

'Wat is die info waard?'

Deze agent levert bij de moeder een telefoon af en doet zich voor als ex-gedetineerde die bij Willem P. in de cel heeft gezeten. Hij zei dat hij alles weet over de moord. Alles staat op dat telefoontje. "Wat is die informatie jullie waard, ik wil morgen het antwoord", zei de agent.