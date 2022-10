Politie: spullen meegenomen bij invallen in onderzoek naar dood Jihad Jafo

Bij de invallen afgelopen donderdag in Hoogeveen en Den Ham in het onderzoek naar de dood van Jihad Jafo uit Enschede, zijn spullen in beslag genomen. Dat zei de politie vanavond in het misdaadprogramma Opsporing Verzocht. Ook zijn er sporen veiliggesteld, die verder worden onderzocht.

De 32-jarige Jafo werd sinds 6 december 2021 vermist. Afgelopen mei werd zijn lichaam in plastic gewikkeld teruggevonden in het kanaal Almelo-De Haandrik in Overijssel. Hij bleek door een misdrijf om het leven te zijn gebracht. Zijn lichaam was verwikkeld in vuilniszakken, aan elkaar verbonden met tape en sierkoord.

Supermarkt-inval Hoogeveen

Donderdag viel de politie in het Hoogeveense winkelcentrum De Weide binnen bij supermarkt gespecialiseerd in Aziatische producten. Ook werd een woning in de Zuid-Drentse plaats doorzocht, net als een huis in het Overijsselse Den Ham. In die plaats werd ook het laatste telefoonsignaal van Jafo opgevangen. Welke spullen de politie precies heeft meegenomen, is niet bekend.

Voor betrokkenheid bij de dood van Jafo is nog niemand aangehouden. De politie vermoedt dat hij bezig was met het opzetten van een drugstransport, en dat die werkzaamheden hem mogelijk fataal zijn geworden.