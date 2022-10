Tynaarlo zit financieel goed en trekt de knip voor grote projecten en crisisfonds

De gemeente Tynaarlo heeft voor 2023 tot en met 2025 te maken met een begrotingsoverschot van twee tot tweeënhalf miljoen euro. En als het aan het college ligt, wordt een miljoen opzij gezet voor grote projecten. Een half miljoen is beoogd voor een zogeheten crisisfonds.

In de gemeente wordt in 2023 een half miljoen euro extra uitgetrokken voor de ontwikkeling van de dorpscentra in Zuidlaren en Eelde. Om beide centrumplannen voor elkaar te krijgen, waarbij onder meer het openbaar gebied moet worden aangepast, zet het college een miljoen euro opzij. In Zuidlaren wordt gehoopt om de plannen voor de voorzijde van het voormalige Prins Bernhardhoeveterrein zo snel mogelijk concreet te maken.

Ook het thema duurzaamheid staat hoog op de agenda in de gemeente, die inwoners daarbij een handje wil helpen door ze te laten adviseren door energiecoaches. Ook het klimaat heeft de aandacht in de begroting. Tynaarlo wil zich sterk maken voor schone lucht, schoon water en schone aarde, zodat verschillende soorten planten en dieren goed kunnen gedijen.

Crisisfonds

Omdat de gemeente merkt dat door de inflatie en hoge kosten voor energie veel huishoudens en ondernemers in financiële moeilijkheden komen, wil het college een crisisfonds instellen voor een half miljoen euro. Omdat de gemeente vindt dat haar inwoners moeten worden ontlast, is het de bedoeling om de onroerendezaakbelasting (OZB) te verlagen, waarvoor 195.000 euro is uitgetrokken.

Door te kijken wat zelf kan worden opgelost met aandacht en sociale contacten, hoopt Tynaarlo het welzijn in de gemeente een kwaliteitsimpuls te geven. Daarom wordt geld uitgetrokken voor ontmoetingsplekken in de buurt, een actief verenigingsleven, culturele uitingen en een groene en verzorgde omgeving. Omdat ook de noodzaak wordt ingezien van sport-, cultuur-, welzijns- en onderwijsvoorzieningen, wordt ook daarin breed geïnvesteerd.

Tekort vanaf 2026

Het begrotingsoverschot slaat vanaf 2026 om in een tekort. "Voor 2026 krijgen we zoals alle gemeenten in Nederland op grond van de huidige stand van zaken substantieel minder geld uit Den Haag. Hier wordt landelijk nog over gesproken door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het ministerie, waarbij de verwachting is dat hier een oplossing voor komt. Desalniettemin is waakzaamheid geboden", aldus wethouder Hans de Graaf.