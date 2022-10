Wijkvereniging blij met vele (ver)bouwplannen in Emmermeer

De wijkvereniging Emmermeer is blij met de alle vernieuwingen van de bestaande woningvoorraad en nieuwbouwplannen die op stapel staan. Vanavond werd er in wijkcentrum De Meerstede een informatiebijeenkomst gehouden over het eerste grote project: een woonzorgcomplex met 66 appartementen langs de Valtherlaan.

Het initiatief komt uit de koker van zorgorganisatie Cosis. Personen met een verstandelijke beperking, momenteel nog ondergebracht in locaties in Klazienaveen, de Rietlanden en Angelslo, krijgen een nieuw thuis in Emmermeer.

Tijdens de informatiebijeenkomst liep het aanvankelijk niet storm. Toch druppelden er regelmatig mensen binnen om een indruk op te doen van het plan. Een vrouw vreest dat haar uitzicht straks naar de knoppen is. Ook verwacht ze overlast. "Ik heb er geen fijn gevoel bij." Misschien moet je maar verhuizen, stelt haar vriendin voor.

Anderen zijn positiever. Een buurtbewoner vindt het mooi dat deze doelgroep een mooie plek in de samenleving krijgt. Een ander prijst de ruime opzet en verwacht daarom niet dat het pand haar te veel van haar nu nog vrije uitzicht ontneemt.

Geen airco nodig

Het leeuwendeel van de wijkvereniging van Emmermeer komt ook even poolshoogte nemen. Voorzitter Geert Wubs en vice-voorzitter Herman van der Kamp zien dit project en de velen die nog in de koker zitten als een welkome en noodzakelijke ingreep. Want er staat nogal wat te gebeuren.

Naast het Cosis-pand, worden er ongeveer 150 woningen vernieuwd of gebouwd in de omgeving van de Valtherlaan. Op de plek van de afgebroken Meerstadflats verrijst een woonhofje (knarrenhof). Twee van de vijf oude Nicolaïflats wachten ook vervangende nieuwbouw. "We zitten in een omgeving waar de jaren zichtbaar beginnen te tellen."

Inwoners die huizen bewonen van veertig jaar en ouder: het kan eigenlijk niet, zo is het algemene gevoel vanavond. "In sommige huizen heb je geen airco nodig. Daar waait de wind zo doorheen", meldt een van de aanwezigen.

De energie-efficiëntere alternatieven die straks her en der gaan verrijzen zijn ook een uitkomst bij de stijgende energieprijzen. Dat de braakliggende gronden langs de Valtherlaan en het Valtherbos worden ingevuld, is daarom zeker niet te vroeg, stelt Van der Kamp. "Met de huidige woningmarkt zou je bijna wensen dat het allemaal nog sneller gaat."

Andere wijkdelen onder de loep

Aan die enorme lijst aan bouwinitiatieven zullen in de toekomst nog een aantal toe worden gevoegd, aldus de ook aanwezige wethouder Jisse Otter. Volgend jaar wordt er gewerkt aan een woonvisie voor de wijk.