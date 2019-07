Stelling: Ik houd rekening met de aarde

Het is vandaag Earth Overshoot Day en dat is vroeger in het jaar dan ooit.

Dit is de dag die door onderzoeksorganisatie Global Footprint Network wordt aangemerkt als het moment in het jaar waarop wereldwijd al meer voedsel en natuurlijke hulpbronnen zijn verbruikt dan de aarde in twaalf maanden kan voortbrengen. Vanaf vandaag teren we dus op reserves. Vorig jaar was het op 1 augustus Earth Overshoot Day.In Nederland scoren we niet goed. We verbruiken gemiddeld vrij veel. Dat komt omdat we bijna allemaal een auto, koelkast, laptop en telefoon hebben. Ook gaan we graag met het vliegtuig op vakantie.Probeer jij rekening te houden met de aarde? Zo ja, hoe doe je dat?