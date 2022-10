Tweede centrum voor Roden: goed idee of 'verloren tijd'?

De Vrijetijdsboulevard in Roden - nu nog een grijze, stenen massa - moet binnen afzienbare tijd een nieuwe brink voor het dorp zijn. Met de parkeerplaats voor de Kampeerhal als een soort 'tweede centrum'. De plannen zijn nog pril, maar daarom niet minder serieus zo bleek vanavond.

Tijdens een inloopbijeenkomst van de gemeente Noordenveld werden de plannen aan het publiek gepresenteerd. Aan de Kanaalstraat komen woningen, verenigd in de nieuw te bouwen wijk 'De Boterlinie'. De parkeerplaats waarop nu Alida's Smulpaleis staat en waaraan zaken als Snow&Co, de Kampeerhal en Intersport grenzen, moet een stuk groener worden.

Dat is althans het plan van de gemeente Noordenveld. Projectleider Chiel Abma is momenteel druk in overleg met ondernemers, omwonenden en andere belanghebbenden om de Vrijetijdsboulevard een andere aanblik te geven. "Er is veel kwaliteit te winnen in dit stukje Roden", meent Abma. "Een herinrichting biedt kansen."

22 appartementen

Kansen zijn er bijvoorbeeld voor bouwconcern Van Wijnen. Zij hebben plannen voor de bouw van 22 appartementen op de plek van de oude Bike Life, het fietsenbedrijf dat in juni 2020 afbrandde en later onder de naam Velodroom naar de overkant verhuisde.

Van Wijnen bouwt appartementen van tussen de 90 en 140 vierkante meter. "We mikken daarbij op een gemengde doelgroep. Zowel ouderen als jongeren zijn welkom", vertelt Julian Huizinga namens het bedrijf. Afhankelijk van hoe de markt zich ontwikkelt, verwacht Huizinga dat de woningen tussen de 350.000 en 550.000 euro gaan kosten.

In het najaar van 2023 hoopt Van Wijnen de appartementen in de verkoop te doen. Het bedrijf wil later ook aan de slag op de plek waar nu nog Buiter Roden gevestigd is

Morgen beginnen

Dat er behoefte is aan woningbouw in Roden, is volgens Rodenaren Henk Huizing en Henk Dijkhuizen zo klaar als een klontje. Zij bezochten vanavond de inloopbijeenkomst en waren onder de indruk. "Het ziet er heel mooi uit", zegt Huizing. "Laat ze er morgen maar mee beginnen!"

Dijkhuizen: "Er is veel vraag naar woningen, zowel onder ouderen als jongeren. Betaalbare woningen zijn een goede aanvulling op ons dorp."

Verloren tijd

Maar kritiek hebben de heren ook. Vooral op het plan om van de Vrijetijdsboulevard een tweede centrum te maken. "Verloren tijd", meent Huizing. "We hebben een mooie brink in het dorp zelf. De gemeente praat al twintig jaar over het mooier maken van de Vrijetijdsboulevard, maar het is goed zo."

Dat vindt ook Dijkhuizen. "Mensen komen hier nu eenmaal om hun kar vol te gooien en gaan dan weer weg of eten nog snel even een patatje. Dat verandert niet als het hier een stuk groener wordt. Het percentage mensen dat hier blijft hangen, is heel laag. En dat verander je ook niet zomaar."

Langer blijven hangen

Toch is dat wel het streven van de gemeente Noordenveld. "We willen een verblijfsgebied dat een vrijetijdseconomie uitademt", zegt projectleider Abma. "Roden heeft inderdaad al een brink, maar dit is er eigenlijk ook een. We willen die in ere herstellen."

De bedoeling is dat bezoekers van dit stukje Roden straks niet alleen komen om hun auto vol te gooien. "Mensen moeten hier even blijven. Voor nieuwe bewoners van het dorp moet het als verblijfsruimte gaan voelen. Meer een centrumgebied dus."