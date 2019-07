Zoek het uit! - Waar komt de naam van zwembad ‘De Kerkvlekken’ vandaan?

Volgens locatiemanager van het zwembad Erna Regeer weten de meeste bezoekers van het zwembad ondertussen wel waar de naam vandaan komt. Het zwembad bestaat namelijk al sinds 1965. Toch kwam ongeveer een jaar geleden een anonieme vraag binnen op de redactie van Zoek het Uit! En het blijkt dat meer mensen het antwoord op de vraag niet kunnen geven.Regeer weet zelf het antwoord wel. “Vroeger was het zo dat men keek vanuit de kerktoren over het land. Men zag dan in Havelte in de verte ‘vlekken’ liggen. Dat waren drie vennetjes in het land. Op die plek van de vennetjes is nu het zwembad gebouwd en vandaar de naam.”De vennetjes onder het zwembad zijn nu vanuit de toren niet meer te zien. Maar van het water wordt in het zwembad nog steeds gebruik gemaakt. “Wij boren het water uit de bron op en dat gebruiken we om het zwembad mee te vullen. Dat is nog steeds hetzelfde water.”De zomerrubriek van Zoek het uit! is tot en met 16 augustus elke dag op Radio Drenthe te horen om 07:10 uur en is om 17.00 uur te zien op televisie in Drenthe Nu. Ook verschijnt het verhaal elke ochtend op onze website en app, zodat je het nog eens rustig kunt nalezen.Jij mag ons aan het werk zetten! Heb jij ook een vraag over je woonplaats, regio of iets anders dat te maken heeft met Drenthe? Stuur je vraag in en wij gaan ermee aan de slag.