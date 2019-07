Nanoah uit Emmen is de tweede Nederlander met een X in paspoort

Nanoah is non-binair. Dat houdt in dat ze geen man of vrouw is, maar een beetje van allebei. Ze wil dan ook liever niet als man of vrouw gezien worden, ook niet in officiële documenten. Ze vindt het wel goed met 'zij' en 'haar' aangesproken te worden."Ik was 14/15 en toen merkte ik dat dingen niet klopten. Ik ben als vrouw geboren, ik heb mijn borsten laten verwijderen en daar blijft het denk ik voorlopig bij", legt Nanoah uit.In oktober wordt de X in haar paspoort geplaatst. "Het viel me wel mee hoelang het allemaal duurde. Als je transman of transvrouw bent, is het wel makkelijker dan wanneer je non-binair bent. Ik moest het via de rechter doen. Ik ben in maart begonnen en in oktober gaat het gebeuren," zegt Nanoah.