Snoek verwondt meisje tijdens zwemmen in recreatieplas Schoonhoven

"Ze stond in het water op een plek waar het ongeveer een meter diep was en opeens voelde ze iets tegen haar been klappen. De vriend van ons, die erbij was, voelde ook iets", zegt Jacqueline.Daarna volgde de beet. "Het deed pijn en ze was enorm geschrokken. Haar been bloedde helemaal en onze vriend heeft haar uit het water getild. Ik ben achteraf zo blij dat ze niet alleen in het water stond, want dan was de paniek veel groter geweest. Ze kon er niet meer op staan."In Zaal- en Partycentrum Schoonhoven bij de plas werd Mitrhe goed opgevangen, zegt haar moeder. "De wond werd schoongespoeld en daarna zijn we meteen naar de spoedeisende hulp gegaan. Daar zei de arts dat hij niet vaak mensen ziet die door een snoek gebeten zijn. Het overkomt vissers wel eens als ze er één terugzetten in het water."Jacqueline heeft navraag bij sportvissers gedaan en volgens hen kan het haast niet anders dan dat Mirthe is gebeten door een snoek. "Wel gek dat hij beet, want hij was niet in het nauw gedreven. Hij kon gewoon alle kanten op", aldus de Meppelse. "De snoek heeft duidelijk haar hele knie in zijn bek gehad, want zowel boven als onder de knie zitten wonden."In het ziekenhuis zijn er hechtpleisters opgeplakt. Die moeten er minstens een week op zitten, zegt Jacqueline. Ook is de knie dik. "Ze heeft krukken, want ze kan er niet op lopen."De recreatieplas is van de gemeente Hoogeveen. Die heeft Jacqueline vanmorgen gebeld. "Je moet er toch niet aan denken dat je daar met je baby in zo'n zwembandje het water in gaat en dat er dan zo'n snoek zwemt? Ik vond dat de medewerker die ik sprak erg laconiek reageerde. Ik begrijp dat je er op eigen risico zwemt, maar ik vind wel dat de gemeente dit serieus moet nemen vanwege de veiligheid. Er zijn inmiddels mensen die hebben aangeboden er te gaan vissen."De gemeente zou er intern over gaan praten, was de boodschap die Jacqueline uiteindelijk kreeg. Ze zette haar verhaal afgelopen donderdag, vlak nadat het was gebeurd, op Facebook. "Doordat iemand het gisteren heeft gedeeld, stromen de reacties nu binnen. Waarom ik het geplaatst heb? Om mensen te waarschuwen."