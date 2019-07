Recordaantal landen neemt deel aan Jeugdtour Assen

De populariteit van het wielerevenement in het buitenland komt volgens voorzitter Bram Dijkhuis vooral door mond-op-mondreclame. "Sociale media helpt daarbij. Daardoor krijgen we steeds meer aanvragen", zegt Dijkhuis die al 33 jaar bij de ronde betrokken is.De organisatie is blij met deelnemers uit zoveel verschillende landen, maar het is geen must. De organisatie heeft daarom een maximum aantal deelnemers ingesteld. "De buitenlanders moeten ook niet overheersen ten opzichte van de Nederlanders. Dat is het probleem voor de komende jaren denk ik", aldus Dijkhuis.De 22-jarige Egan Bernal won dit jaar als eerste Colombiaan de Tour de France. Wielrennen is mateloos populair in het land. Toch doen er dit jaar geen Colombianen mee aan de Jeugdtour Assen. "Het lijkt ons wel leuk. Al zijn ze meer van het klimmen natuurlijk", zegt Dijkhuis "Wie weet komen ze volgend jaar."