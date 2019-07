96-jarige chocoladedief uit Emmen krijgt boete

In april dit jaar had de hoogbejaarde man een chocoladereep gestolen in een supermarkt in zijn woonplaats. Dat was niet de eerste keer. Hij is al vaker veroordeeld voor het stelen van chocoladerepen. Zijn andere boodschappen rekende hij wel af.Volgens de reclassering is de man 'goed bij geest' en heeft hij een 'hoog schijtgehalte aan anderen'. De man wil zelf niet zeggen waarom hij steeds chocoladerepen steelt.De hoogbejaarde dief was zelf niet bij de rechtszaak. Het is heel bijzonder dat iemand die zo oud is nog moet terechtstaan. Het Openbaar Ministerie vond dat het in dit geval wel moest, omdat hij vaker is veroordeeld én is gewaarschuwd door de eigenaar van de supermarkt en de politie.