Puljic is vierde nieuweling bij Hurry-Up

In de lente was Puljic op proef en maakte indruk. "Hij scoort makkelijk, maar heeft ook oog voor de cirkelloper", legt hoofdtrainer Joop Fiege uit.Puljic komt over van RK Rudan Labin uit zijn vaderland. Hurry-Up was al sinds maart bezig de lange schutter, die ook in Frankrijk heeft gespeeld, los te weken bij zijn Kroatische club. Meerdere ploegen waren zeer geïnteresseerd in Puljic, maar uiteindelijk kiest de linkeropbouwer voor het avontuur in Zwartemeer.Na de komst van Sven Hemmes, Jakub Kastner en Boris Tot is Puljic de vierde nieuweling bij Hurry-Up. Fiege hoopt zijn ploeg de komende week nog te versterken met een rechteropbouwer. Onlangs werkte een Portugees een trainingsstage af bij de oranjehemden.Afgelopen zaterdag oefende Hurry-Up voor het eerst. SG Neuenhaus/Uelsen uit Duitsland, dat actief is in de regio, werd met 30-20 geklopt. Aanstaande zaterdagmiddag speelt de BENE-Leagueploeg in Zwartemeer een trial tegen E&O en TV Cloppenburg.Op 31 augustus opent Hurry-Up de competitie in eigen huis. Sporting NeLo, waar oud-speler Tommie Falke zijn debuut gaat maken, is in de BENE-League de eerste opponent.