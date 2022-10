Hof wil officier van justitie en advocaat onder ede horen in drugszaak Meppel

Het hof wil vandaag officier van justitie Henk Mous en advocaat Evert Kuiters onder ede horen in de drugszaak Maggiora in Meppel. Het is vrij zeldzaam dat een aanklager zelf in een strafzaak moet getuigen.

Vier leden van de drugsbende gingen tegen hun straf in hoger beroep, die de rechtbank in Assen hen in 2017 oplegde. Er werd toen tot acht jaar cel opgelegd. Een van de advocaten, Sanne Schuurman, zegt bewijs in handen te hebben dat het Openbaar Ministerie (OM) in het geheim afspraken maakte met een van de verdachten: Ivo J.

Geheime deal

Mous zou J. hebben beloofd dat hij een lagere strafeis zou krijgen als hij zou meewerken. Er is geprobeerd in het geheim een deal te sluiten. Zonder medeweten van de rechtbank in Assen en de advocaten van de medeverdachten. Afspraken maken met criminelen gebeurt wel eens, maar dat moet altijd in het openbaar.

Schuurman baseert zich op mail- en appverkeer dat zij in handen heeft. Hieruit zou blijken dat Mous en de landelijke officier getuigenbescherming contact hadden met J. en met zijn advocaat Kuiters. Dat is de reden dat het hof ook Kuiters onder ede wil horen. Het OM zou zelfs J.'s advocaatkosten hebben betaald, stelt Schuurman.

Onderduiken

Mous ontkent dit. J. kreeg een lagere strafeis, omdat hij vanaf het begin meewerkte tijdens het strafrechtelijk onderzoek. Hierdoor kreeg het OM meer bewijs om de overige verdachten veroordeeld te krijgen. J. nam daarbij risico's, want hij moest uiteindelijk onderduiken door zijn meewerkende opstelling.

Letterlijk op papier

Het horen onder ede zou in februari al gebeuren. Dit werd toen uitgesteld, omdat niet alle verklaringen van J. volledig door de politie op papier waren gezet. De geluidsopnamen van de verhoren en wat uiteindelijk op papier kwam, daarin zaten verschillen. Het hof besliste eerder dat al die veertig verhoren alsnog letterlijk moesten worden uitgewerkt.