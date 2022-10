Eigenaar terrein Vluchtheuvel Norg verhoord in witwaszaak

Een van de negen verdachten in het grootschalige witwasonderzoek is de 68-jarige Hans V., eigenaar van het terrein van het voormalige pretpark De Vluchtheuvel bij Norg.

V. bevestigt tegen het Financieel Dagblad (FD) dat hij vorige maand is ondervraagd over een sponsorcontract tussen Jumbo en zijn zoon. Die doet aan autoracen en wordt veertien jaar gesponsord door Jumbo.

Hans V. erkent tegenover de krant dat het sponsorcontract tussen zijn zoon en Jumbo is gesloten na bemiddeling door hoofdverdachte Theo E. "Maar dat sponsorcontract is helemaal correct" en "er is nooit iets contant betaald", zegt hij.

V. en E. waren vroeger zakenpartners, meldt het FD. In 2013 deed V. zijn autohandel in Drenthe over aan de hoofdverdachte. Ook was Hans V. aandeelhouder in E.'s leasebedrijf Total Trust, dat in 2018 failliet ging.

Onderzoek