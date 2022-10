Uitslag stelling: overgrote meerheid wil dat energiebedrijven eigendom worden van de Staat

Steeds meer partijen in de Tweede Kamer willen dat het kabinet meer controle neemt over de energiemarkt. Gisteren stemden PVV, PvdA, GroenLinks, Denk, Volt en BBB in met een voorstel van de SP voor meer 'overheidsregie op de energiemarkt'. Dat kan op de goedkeuring rekenen van een overduidelijke meerderheid van de deelnemers aan 'Wat vind jij'.