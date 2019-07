Werkstraf voor vandaal Beiler Karspelhuis

De man was in oktober 2018, via een tak, op het dak van het gebouw geklommen. Door een luik kwam hij vervolgens binnen, waarna hij de deur kon openen voor andere jongeren. In het pand, dat van Welzijnswerk Midden-Drenthe is, spoot hij onder meer een brandblusser leeg.De 19-jarige man uit Nooitgedacht was de enige meerderjarige in de groep vandalen. “Ik was de oudste, maar niet de slimste”, vertelde hij in de Asser rechtbank. “Het was baldadigheid en groepsdruk”, legde hij uit.Gezamenlijk vernielden de jongeren onder meer een oefen-AED van het Rode Kruis en een deur. “Jullie hebben het gebouw behoorlijk verbouwd”, vatte de politierechter de vernielingen samen.