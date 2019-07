Trucker rijdt automobilist klem: celstraf en twee jaar niet rijden

Op 11 april vorig jaar reed hij met zijn vrachtwagen in Barger-Compascuum in op het slachtoffer. De chauffeur had die dag gewerkt op een weiland bij het dorp. Toen hij met zijn vrachtwagen weg wilde rijden, raakte hij de spiegel van de auto van het slachtoffer, die langsreed.Aan het Oosterdiep Oostzijde dwong de automobilist de trucker te stoppen door langzaam te gaan rijden voor de vrachtwagen. Toen hij uitstapte om in gesprek te gaan met de chauffeur, reed die hem klem tussen zijn auto en de vrachtwagen. Na enkele seconden reed de man uit Goor achteruit en vervolgens weg. Het slachtoffer liep een schaafwond en een onderhuidse bloeding op.Volgens de vrachtwagenchauffeur ging het anders: "De auto ging voor mij volop op de rem. Zoiets heb ik nog nooit meegemaakt. Het was een helse panieksituatie. De mannen in de auto waren niet voor rede vatbaar, ze begonnen te schelden en te slaan." De Overijsseler werd naar eigen zeggen ook met de dood bedreigd. “Ik ben in blinde paniek weggereden. Als ik daar al iemand bij geraakt hebt, was dat nooit de bedoeling.”Het Openbaar Ministerie heeft de zaak tegen de chauffeur eerst geseponeerd. Het slachtoffer was het daar niet mee eens en stapte naar het gerechtshof voor een beklagzaak. Hij had succes: het hof bepaalde dat het OM de Overijsseler alsnog moest vervolgen.De officier van justitie in Assen noemde de beslissing van het hof terecht. "Tijdens een verkeersruzie rijdt u een weerloos slachtoffer aan met een zwaar wapen, namelijk uw vrachtwagen. Dat is zeer ernstig. Het is haast een wonder dat het bij dit letsel is gebleven", aldus de aanklager.De Overijsseler moet het slachtoffer 1.000 euro schadevergoeding betalen.