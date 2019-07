Een op de tien boeren verzekert zich tegen droogte

Extreme regenval of langdurige periode's met droogte. Ook in Nederland hebben we te maken met extremen in weer.

Een brede weersverzekering dekt het financiële verlies dat is ontstaan na schade aan gewassen als gevolg van extreme weersomstandigheden. Zo kun je denken aan extreme regenval of hagel, maar ook aan branden die ontstaan na een blikseminslag of droogte.

De subsidieregeling wordt gesteund door de overheid. In 2018 werd 13 miljoen euro beschikbaar gesteld, maar volgens BNR Nieuwsradio werd toen niet alles verdeeld. Landbouwers met open teelten als akkerbouw, vollegrondsgroenteteelt, bollenteelt, sierteelt, fruitteelt en boomkwekerij kunnen aanspraak op deze regeling maken.

Slechts 10 procent van de boeren in heel Nederland, 1.800 van de 18.000, verzekert zich tegen droogte, meldt BNR Nieuwsradio . Reden voor boeren om zo’n verzekering niet te nemen is het hoge eigen risico. “Vorig jaar was het zo dat als je 30% schade had, 25% werd uitgekeerd”, vertelt Henk Stuut, akkerbouwer uit Valthermond. “Bij sommige verzekeringen tegen droogte is het eigen risico nu 50%. Dat gaat mij te ver.”Boeren kunnen een subsidie krijgen als ze een weersverzekering afsluiten. Maar omdat maar zo weinig boeren zo'n verzekering hebben, blijft er veel subsidie liggen. Zo is er volgens de nieuwszender dit jaar zo’n drie miljoen euro aan droogtesubsidie van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voor boeren blijven liggen.Volgens Jan Schreuder van Vereinigte Hagel uit Smilde wordt de groep boeren die zich verzekert tegen weerschade steeds groter. Desalniettemin denkt Schreuder dat telers niet voor een brede weersverzekering kiezen vanwege de te hoge premie of omdat telers wellicht de weerrisico’s niet zien. “Maar tien procent is nog te weinig”, legt Schreuder uit. “Want hoe meer telers meedoen, des te lager de premie kan worden.”Volgens Schreuder is de brede weersverzekering vooral duur omdat daarbij nog assurantiebelasting wordt berekend. “Nederland is het enige land in Europa dat nog 21% assurantiebelasting heft en dat maakt de verzekering eigenlijk onnodig duur.” De assurantiebelasting valt mogelijk volgend jaar weg. Schreuder hoopt op meer mensen die dan zo'n verzekering nemen.Per gewas, per gemeente en per weerrisico wordt een prijs opgesteld voor hetgeen je wilt verzekeren, legt Schreuder uit. Wil je graan verzekeren dan kost het je misschien 10 euro per hectare, maar voor fruit ben je al snel wat duurder uit. Daarvoor betaal je misschien 900 euro per hectare.Schreuder ziet het weer steeds extremer worden. Veel telers die een brede weersverzekering hadden, hadden volgens Schreuder geen rekening gehouden met droogte. “Voornamelijk jonge telers kijken meer naar de risico’s”, meent hij. “Ze kijken naar waar de risico’s liggen, wat ze zelf kunnen doen om dit te beperken, maar ook naar wat ze moeten afdekken middels een verzekering.”“Over het hele voorjaar hebben we al 350 schademeldingen gehad”, vertelt Schreuder. "Met de afgelopen dagen zou je het bijna niet denken, maar er zijn nu vooral veel meldingen van hagel- en wateroverlast binnengekomen. Als het zo doorgaat, met dit andere extreme weer wat we nu hebben, verwachten we wel meer schademeldingen.”Wat betreft akkerbouwer Stuut uit Valthermond: voor hem geen verzekering tegen droogte dit jaar. Wellicht volgend jaar als het eigen risico lager is. Voor dit jaar hoopt hij dat die extreme hitte nu echt voorbij is, dan gaat het namelijk helemaal goed komen met zijn aardappels en andere gewassen.