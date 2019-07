Herfst in juli: waarom ligt de tuin nu al vol met blad?

Volgens hovenier John Schmitz uit Assen komt dat door de droogte: "Er zit weinig water in de grond waardoor sommige bomen weinig grondwater kunnen opnemen. De boom doet moeite om in leven te blijven en laat daardoor haar bladeren afsterven om vocht in de stam te houden."Schmitz legt uit dat soort en leeftijd ook meespelen: "Jonge bomen kunnen minder makkelijk water uit de grond opnemen omdat ze nog geen diepe wortels hebben. Linde- en berkenbomen zijn minder sterke bomen, die verliezen hun blad eerder. Eikenbomen zijn in dat opzicht veel sterker, die houden het blad vast."Mocht je boom dit jaar de pineut zijn en veel blad verliezen, wil dat niet zeggen dat je boom dood gaat. Dat is volgens Schmitz puur afhankelijk van de regenval volgend jaar. Het kan ook zomaar zo zijn dat de boom weer aansterkt en tot de herfst geen bladeren meer verliest. "Daarvoor hebben we veel motregen nodig, dat trekt beter de grond in. Het water van plensbuien drijft weg en trekt niet goed naar de wortels."Hoveniers hebben extra werk door dit droge weer: "Als we klussen uitvoeren bij een klant vragen ze of we gelijk ook even het blad kunnen opruimen."