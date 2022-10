Jongen (16) aangehouden voor schietincident Noordersingel in Assen

De politie heeft vanochtend een 16-jarige jongen uit Assen aangehouden voor een schietincident in de omgeving van de Noordersingel in Assen. Op de avond van 5 september raakte een 18-jarige man uit Beilen daarbij ernstig gewond.

Het onderzoek naar het schietincident richtte zich op de omgeving van de Noordersingel. Mogelijk is er een conflict met een groep personen aan vooraf gegaan. Uit onderzoek moet nog blijken wat er precies is gebeurd en hoe het slachtoffer daarna op de Menning is terechtgekomen, meldt de politie.