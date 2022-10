Monique H. ontkent betrokkenheid bij zwembadmoord: 'Jan had een dubbelleven'

Monique H. uit Hollandscheveld ontkent dat ze iets te maken heeft met de moord op Jan Elzinga in 2012. Ze was destijds de partner van Elzinga. Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt haar ervan dat ze samen met haar broer Marcel uit Nieuw-Roden en haar moeder uit Roden opdracht heeft gegeven voor de moord.

Met Monique H. gaat het psychisch niet goed. Om die reden is ze enkele weken geleden vrijgelaten. Ze is nog wel verdachte. "Ik voel me slecht. Thuis is beter dan in detentie, zeker als je onterecht in detentie zit", zei ze.

De 40-jarige Elzinga werd in 2012 doodgeschoten bij het zwembad in Marum. Voor de moord zijn twee mannen veroordeeld. Monique H. en haar broer Marcel waren destijds al verdachten, maar het OM kreeg toen het bewijs niet rond. Op basis van een verklaring van een van de moordenaars, denkt het OM nu toch een zaak te hebben.

'Ik heb in het dossier dingen gelezen waar ik niets van wist'

Monique H. verklaart dat het gedrag van Elzinga veranderde. Er ontstonden problemen in de relatie toen bleek dat Elzinga een relatie had met een andere vrouw.

Na de moord werd het leven van Elzinga onder de loep gelegd. Voor H. ging naar eigen zeggen "een beerput" open: hij zou met meerdere vrouwen in de weer zijn geweest en er louche handeltjes op na hebben gehouden. "Ik heb in het dossier dingen gelezen waar ik niks van wist. Eigenlijk leidde hij een dubbelleven." Over wat ze wel wist, heeft ze in 2012 eerlijk verklaard, zegt ze. "Ik heb in 2012 altijd alles eerlijk verteld, maar ik ben nooit geloofd. Heel veel wat ik destijds heb verklaard over die handeltjes werd toen niet geloofd en is nu inmiddels wel uitgekomen."

Schoonfamilie opnieuw in beeld