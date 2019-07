Drenthe wijkt af van trend: niet atalanta maar citroenvlinder meest geteld

"Landelijk gezien werd de atalanta het vaakst geteld, ruim 15.000 keer. In Drenthe eindigde die op de vijfde plaats. Hij werd 541 keer geteld. De citroenvlinder werd in Drenthe 656 keer gezien. Landelijk eindigde hij maar op de zesde plek. Hij werd 4500 keer geteld."Veling vermoedt dat het door de vuilboom komt dat de citroenvlinder hier meer voorkomt. "In Drenthe is veel bos en daarin is die struik te vinden. Daar leven de rupsen van de citroenvlinder op."Het klein koolwitje werd in Drenthe 653 keer geteld en eindigde pal achter de citroenvlinder. Ook landelijk gezien eindigde het koolwitje op de tweede plek. Het werd 9603 keer geteld.Het bont zandoogje sluit de Drentse top drie af. Die werd 615 keer geteld. Ook hier wijkt Drenthe af van de landelijke uitslag, want over heel Nederland gezien eindigde die op de zevende plek. Landelijk werd hij 3919 keer geteld."Wat ook opvalt, is dat het totaal aantal vlinders dat geteld is, gehalveerd is ten opzichte van de afgelopen jaren", zegt Veling. "Dit is het elfde jaar dat we de telling hebben gehouden, maar in de eerste tien jaar telden we er veel meer." Dit jaar werden in heel Nederland 73.612 vlinders geteld, verspreid over zo'n 10.000 tellingen. In sommige tuinen werd tussen 6 en 28 juli meerdere keren geteld, verduidelijkt Veling."De daling van het aantal vlinders zette in de droge zomer van vorig jaar al in", vervolgt hij. "Veel bladeren waarop rupsen leven verdorden. Dat is nu weer zo, waardoor het er nog minder zijn."Halverwege de telling viel het De Vlinderstichting op dat de kleine vos, een vlinder die de afgelopen jaren telkens in de top vijf van meest getelde vlinders eindigde, veel minder werd gezien. "Hij is nu geëindigd op de dertiende plaats. In Drenthe zelfs op de 21e plek. In de rest van Noord-Nederland komt hij nog iets meer voor", vertelt Veling."Er zijn ook nog twee opvallende vlinders in Drenthe gespot: de koningspage (vijf keer) en de keizersmantel (acht keer). "Die laatste is officieel uitgestorven geweest, maar inmiddels vecht hij zich terug."