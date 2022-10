OM gaat NAM vervolgen voor injecteren gasafval in bodem Groningen

Het Openbaar Ministerie (OM) gaat de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) strafrechtelijk vervolgen. Volgens het OM injecteert het gasbedrijf uit Assen gasafval in de Groningse bodem, zonder dat het daar een vergunning voor heeft.

Het afval afkomstig van de aardgaswinning op de Noordzee zou verwerkt en geïnjecteerd worden in lege gasvelden in de provincie Groningen.

Op basis van onderzoek meent het OM dat de NAM de regels voor het afvoeren van afval niet naleeft en daarmee in strijd met de verleende vergunningen handelt. "Vooralsnog heeft het OM geen aanwijzingen dat deze manier van afval lozen gevaar oplevert voor mens en milieu of dat deze manier van handelen het risico op aardbevingen vergroot."

In het onderzoek werd beslag gelegd op de administratie van de NAM. Ook werden transportcontroles van het afval gecontroleerd. "Een van deze transportcontroles leidde tot het onmiddellijk stilleggen van het lossen van afval in de haven van Delfzijl in het voorjaar van 2022", aldus het OM.