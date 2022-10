Aangifte Jehova's Getuigen voor uitsluiting geseponeerd

Het Openbaar Ministerie (OM) in Rotterdam seponeert een aangifte van smaad en discriminatie tegen het bestuur van de Jehova's Getuigen. Een ex-lid beschuldigde het bestuur ervan hem samen met iemand anders op discriminerende wijze te hebben buitengesloten van de religieuze gemeenschap, met het hoofdkantoor in Emmen. Het OM vindt niet dat er sprake is van een strafbaar feit.

Volgens de aangever werd hij "verbannen" en zijn naam bezoedeld toen hij aangaf afstand te nemen van de Jehova's Getuigen. In een openbare bekendmaking van het bestuur zou aangezet zijn tot sociale uitsluiting. Er zou onder meer zijn opgeroepen niet meer om te gaan met de persoon wiens aangifte nu geseponeerd is, aldus het OM.

De ex-Jehova putte onder meer hoop uit een uitspraak van de Belgische rechter, die vorig jaar een groep oud-leden in een vergelijkbare zaak in het gelijkstelde. Die uitspraak hield in hoger beroep echter geen stand. Bovendien is het Belgische begrip van aanzetten tot haat, discriminatie en geweld "veel breder dan in het Nederlandse strafrecht", aldus het OM.

