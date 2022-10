Na drie jaar einde aan estafette van kinderzwerfboeken in Drenthe

Niet in elk huis staat een kast vol kinderboeken. Het kan zijn dat ouders zelf niet zo van lezen houden of omdat er gewoon geen geld is om een boek te kopen. Om kinderen uit deze gezinnen toch aan het lezen te krijgen, werd drie jaar geleden het project 'zwervende kinderboeken' bedacht. Vandaag werd de zwerftocht afgerond in het provinciehuis in Drenthe.

Boeken die door het hele land zwierven moesten kinderen stimuleren om te lezen. Het project werd afgesloten door leerlingen van kindcentrum Driemaster in Assen en commissaris van de Koning Jetta Klijnsma met een voorleesestafette. Drie jaar geleden gaf zij het eerste zwerfboek door aan een andere commissaris. "Omdat alle kinderen in aanraking moeten kunnen komen met lezen en boeken", vindt Klijnsma.

Meer dan 2,5 miljoen zwervende boeken

De commissaris speelde een belangrijke rol in het initiatief. "Ik heb mijn collega-commissarissen gevraagd of ze mee wilden doen en kinderen wilden oproepen om boeken te laten zwerven." En dat is gelukt, zo blijkt uit cijfers van het Nationaal Fonds Kinderhulp, waar het project onderdeel van is. Meer dan 2,5 miljoen boeken zijn gaan zwerven door het initiatief.

Zwerfstations

Wanneer kinderen een boek uit hebben, kunnen ze deze achterlaten op een van de zogeheten 'zwerfstations'. In heel het land zijn de zwerfboeken op bijna 5.000 plekken gratis mee te nemen.

Ook in Drenthe zijn tientallen stations te vinden. Zo ook bij kindcentrum Driemaster in de Asser wijk Pittelo. "Onze leerlingen of hun ouders kunnen een boek mee naar huis nemen. Daarna kunnen ze het boek doorgeven aan een neefje of nichtje of weer bij ons op school inleveren", legt directeur Heleen Drent uit.