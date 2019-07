E&O in eredivisie op zoek naar plafond

"Dat was een van onze doelstellingen. Dat we de groep bij elkaar zouden houden. We hebben vorig jaar veel over het proces gezegd, dan zijn we blij dat we met dezelfde jongens door kunnen gaan", is Gielen in zijn nopjes.Basiskrachten Rick Wielage en Daan Molenbroek zijn nog op vakantie en ontbraken tijdens de start van de voorbereiding. Ook nieuweling Bjorn Brachten liet zich nog niet zien. De 19-jarige Arnhemmer gaat Wouter Sijpkes, die onder het mes moet, vervangen.Jeugdinternational Morris Kippers was het enige nieuwe gezicht op de eerste training van de voorbereiding. "Hem ken ik van Oranje U17", legt Gielen uit over de rechterhoekspeler. "Hij gaat gebruik maken van het tweede speelrecht. Dat betekent dat hij bij de A-junioren van Olympia Hengelo blijft, maar wij een beroep op hem kunnen doen als het nodig is."Met trots meldde E&O in de lente dat de gehele selectie de groen-witten trouw blijft. "We praten veel over waar we kunnen eindigen met deze ploeg. Dat hebben we de groep voor gehouden. Iedereen gelooft in het proces. De sfeer is heel goed. Ze willen met elkaar kijken waar het plafond ligt."Afgelopen seizoen maakte E&O een zeer wisselvallig jaar door. In Den Haag werd runner-up Hellas geklopt. Tijdens de play-offs ging het seizoen door nederlagen tegen Tachos als een nachtkaars uit. "We kunnen zeker meer van de spelers verwachten", besluit Gielen. "Als we de neuzen dezelfde kant op krijgen én een goede competitiestart kennen, kunnen we bovenin meedraaien. En dan wordt het interessant."