Mollema met Italiaanse ploeggenoot naar Gouden Pijl

Bauke Mollema was in het verleden al vaker te bewonderen in Emmen. Een keer won de Groningse rijder van Trek-Segafredo, dat was in 2017. In 2015 werd hij tweede en hij won als enige renner tweemaal de Peter van Puttenprijs, de prijs voor meest strijdlustige renner van de dag.Mollema eindigde in de afgelopen Tour de France op de 28ste plaats. Zijn Italiaanse ploeggenoot Giulio Ciccone werd 31ste. Hij reed twee dagen in de gele leiderstrui en won eerder dit jaar het bergklassement in de Ronde van Italië.Naast Mollema en Ciccone rijden ook onder andere Dylan Groenewegen en Dylan van Baarle de Gouden Pijl.