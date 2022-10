Basisschool Forum voor Democratie Hoogeveen waarschijnlijk volgend jaar pas open

De basisschool die Forum voor Democratie (FvD) wil starten in Hoogeveen komt er waarschijnlijk pas volgend jaar. De partij heeft het momenteel te druk met de afdeling in Almere, waar als eerste een school van start is gegaan in Nederland.

"Daar zijn wat tegenslagen geweest, bijvoorbeeld door het vertrek van een docent. Het lukte ons ook niet om het onderwijs helemaal soepel te laten verlopen. Maar we hebben het inmiddels weer onder controle", vertelt Ralf Dekker, initiatiefnemer van het project en Statenlid namens FvD in Noord-Holland.

Dat betekent dat er weinig tijd is overgebleven om de school in Hoogeveen te starten. Die had na de zomer open moeten gaan. "Helaas is ons dat niet gelukt", legt Dekker uit. "De ambitie om in Drenthe aan de slag te gaan is er nog steeds. Het gaat alleen wel iets langer duren dan we hadden gepland."

Geen geschikte docenten

Het team dat aan de basisscholen werkt is klein volgens Dekker. Daarom ligt de focus momenteel op één school. Zelf had hij verwacht dat het in Hoogeveen snel zou gaan, maar hij merkt dat het lastig is om lokaal mensen te vinden die de kar willen trekken bij het oprichten van de school.

"Er is genoeg interesse in ons project, maar je moet ook de juiste mensen kunnen vinden die zo'n school willen leiden. Die zijn er op dit moment niet", legt hij uit. Het blijkt ook moeilijk om een geschikte docent te vinden voor de locatie in Hoogeveen. "Zo'n iemand moet toch een pionier zijn en ons lesprogramma op de kaart zetten, maar ze zijn lastig te vinden."

De reden dat FvD naar Hoogeveen wil komen heeft te maken met de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen. Daar is namelijk goed gescoord stelt de partij. De fractie is in het bezit van twee zetels in de raad.

Locatie op het oog

Dekker zegt dat er zelfs een geschikte locatie was gevonden. Niet in de kern van Hoogeveen, maar in het buitengebied. Om welk dorp het precies gaat wil hij niet zeggen. Dat levert volgens hem alleen maar meer weerstand op. "En we moeten nog kijken of dat daadwerkelijk de locatie gaat worden." Of die plek nog heel lang beschikbaar blijft weet hij niet. Volgend jaar gaan ze weer onderzoeken of het beschikbaar is.

Het plan was om te beginnen als een kleinschalige privé-instelling. Daarbij krijgen ze geen hulp. De financiering moet dus volledig bestaan uit ouderbijdrages en donaties. "Op de markt van Hoogeveen hebben we met veel mensen gesproken. Ouders zijn best positief over de komst van de school, maar vaak willen ze niet direct een donatie doen. Dat is logisch, want je wilt eerst zekerheid hebben dat het daadwerkelijk ook iets gaat worden", aldus Dekker.

'Woke-gekte'

Naast Almere en Hoogeveen komen er ook afdelingen in Den Haag, Apeldoorn en Tilburg. De partij heeft daarvoor gekozen, omdat ze goed verspreid in het land wil zitten. De zogeheten 'renaissancescholen' focussen op het verbeteren van de basisvaardigheden van kinderen. Met name lezen, schrijven en rekenen.

Volgens Dekker willen ze zoveel mogelijk 'woke-gekte' vermijden. "De kinderen moeten zelf leren nadenken. Als ze de natuur in gaan, dan moeten ze gewoon een tekening kunnen maken van een bloem, zonder dat ze direct met de milieucrisis worden geconfronteerd", liet hij eerder al weten.

Proeftuin

Dat zijn volgens de initiatiefnemer beladen thema's. "Dat soort politiek willen we uit de school halen. De kinderen moeten optimistisch en positief kennis leren maken met de wereld." Uiteindelijk is het de bedoeling dat de scholen steun krijgen van het Rijk. Daarvoor is een zogeheten B1-status nodig. De gemeente is dan ook verantwoordelijk voor geschikte huisvesting. Om die status te halen heeft de partij in de eerste jaren zo'n tweehonderd ondertekende verklaringen nodig van ouders.