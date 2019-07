Zwemmers laten recreatieplas Schoonhoven links liggen na snoekbeet

"Wij zijn behoorlijk aangeslagen", zegt uitbaatster Ellen Bouwmeester van het strandpaviljoen bij de plas. "Allereerst is het verschrikkelijk voor het meisje, die durft straks nooit meer in open water te zwemmen. Ik snap dat mensen voorlopig even een zwembad verkiezen boven Schoonhoven, maar voor ons is dit een enorme klap." Afgelopen week werd de 11-jarige Mirthe uit Meppel in het recreatiegedeelte van de zwemplas bij Hollandscheveld gebeten. Waarschijnlijk is een snoek de dader.Bouwmeester heeft na het incident meteen geprobeerd in contact te komen met de moeder van het meisje. Ook trok ze bij de gemeente aan de bel, maar ze wacht nog op een reactie, zegt ze. "Wij worden er op aangesproken, wij zijn de beheerders van het terrein. Maar het water hoort er niet bij, dat is in beheer van de gemeente. Wij willen de snoeken ook vangen, vissen is verboden maar wij doen er alles aan om de omgeving veilig te maken." Bouwmeester vindt dat er een ontheffing moet komen zodat vissers in de avonduren op snoekenjacht kunnen.De gemeente Hoogeveen is aan het overleggen wat ze met de snoeken in de zwemplas gaan doen.De uitbaatster baalt van de ontstane angst. "Ik snap dat het veel wordt gedeeld op internet. Zelf zou ik misschien ook waarschuwen bij zoiets, ik heb zelf ook dochters. Voor ons is alleen het seizoen kapot. Normaal staan we met zeven man personeel, nu kunnen we het met twee af."De strandjes en ligweides blijven namelijk leeg. "Je zag het per dag rustiger worden. Maandag was er zelfs niemand. Vandaag is een hele belangrijke dag, het is mooi weer. Hopelijk komen de mensen snel weer terug."