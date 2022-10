Kruiwagenmars vraagt aandacht voor de bodem: 'We kunnen grote stappen zetten'

Zo'n 150 mensen liepen vandaag met kruiwagens een mars door Den Haag. De actie was opgezet om aandacht te vragen voor een gezonde bodem. Ook uit Drenthe was een delegatie aanwezig.

"Onze samenleving staat voor heel veel maatschappelijke uitdagingen en het beleid wordt daar telkens los op ingestoken. Wij zeggen juist dat de levende bodem de stip aan de horizon is", aldus Vroom. "Vanuit daar kun je aan de oplossingen werken. We kunnen grote stappen zetten, maar dat moeten we wel gezamenlijk doen."

Bij de Tweede Kamer hebben drie Kamerleden een manifest van de marslopers in ontvangst genomen. Later wordt het manifest ook aan Piet Adema, de nieuwe minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, overhandigd. "We zijn heel blij dat hij in z'n drukke agenda toch 10 minuten tijd heeft vrijgemaakt om met ons te spreken", zegt Vroom.