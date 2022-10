Van 1,8 hectare naar ruim 4 hectare. Groepsaccommodatie 25 Graden Noord in Drouwenerveen breidt fors uit. Het naastgelegen bosperceel wordt momenteel onder handen genomen. Daarnaast zijn er plannen om kleinere huisjes voor gezinnen neer te zetten aan de rand van het terrein.

"Ons motto is: je bent nooit te oud om buiten te spelen. Je vindt bij ons ook veel speelse details op het terrein. Maar niet te kinderachtig", zegt eigenaresse Gezina Noordhuis, die in 2011 de boerderij aan het Zuideind kocht. Sinds 2013 runt ze het bedrijf. "We hadden altijd ons oog al laten vallen op het bosperceel hiernaast. We kregen in 2020 kans om deze te kopen."

Bedrijf tegen het licht gehouden

Door de coronacrisis werd de agenda van 25 Graden Noord ineens leeggeveegd, maar het zorgde ook voor nieuwe inzichten. "We hebben in de coronaperiode het Recreatie Expert Team van de provincie op bezoek gehad. Alles in het bedrijf is toen tegen het licht gehouden. De marketing, financiën en hoe alles eruitzag."

"We vroegen ons af: wat kan je verbeteren?", vervolgt Noordhuis. "We hebben het advies gekregen om meer in een concept te denken. Hoe ziet het terrein eruit en wat is de doelgroep? We moeten wel met de toekomst mee."

Het bedrijf was heel erg gericht op groepen, maar ook gezinnen kunnen nu terecht op het terrein in Drouwenerveen. "We bieden groepsuitjes, groepsaccommodaties en zomerkampen aan. We gaan nu kleine huisjes aan de rand van het terrein bouwen. Er is een aanvraag gedaan voor vijftien stuks en we gaan kijken hoeveel we er kunnen bouwen."

Hergebruik van materialen

Inmiddels staan drie van dergelijke huisjes 'verstopt' op het terrein en ze zijn stuk voor stuk uniek. De nadruk ligt namelijk op hergebruikte materialen, zegt Noordhuis enthousiast. "Twee van de huisjes bestaan voor tachtig procent uit hergebruik. Dat hebben we helemaal zelf gebouwd. Ook de stenen die in de parkeerplaats komen, die zijn al vijf of zes keer straat in straat uit geweest. Dat het gebutst is en geleefd heeft, vinden wij mooi."

Verder is er al een grote vijver in het bosperceel gegraven, waar gekanood wordt en vlotten worden gebouwd. Ook komt er een grote parkeerplaats aan de voorkant en een receptie met kantoor. "Degene die op kantoor werkt, werkt nu bij mij in huis namelijk. En de parkeerplaats is al jaren te klein", lacht de eigenaresse.