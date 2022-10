Ruinerwold-kind Israel van Dorsten in boek: 'Ik hoop soms dat vader doodgaat'

Op zijn elfde, toen moeder inmiddels een jaar was overleden, wordt de identiteit van Israel afgepakt door Gerrit Jan, zo beschrijft hij. Hij wordt namelijk door vader als medium gebruikt, als een soort spreekbuis, om contact te maken met de geestenwereld.

Israel heeft intens verdriet over het verlies van moeder, als zij in 2004 aan darmkanker sterft. Hij blijft er verdrietig over. En dat wil vader niet. Moeder is dood door haar eigen schuld, een slechte geest was in haar gevaren. Israel wordt voor z'n verdriet om moeder bestraft, hij moet in zijn eentje op zolder wonen, op één vierkante meter ruimte. Hij kan er staand in gebed gaan, of zittend op de grond. Meer ruimte is er niet. Eten krijgt hij via een luik. Mishandeld wordt hij ook, geslagen met blote handen of met een stok of honkbalknuppel.

De grote dag

Volgens vader is hij 'te vies', 'een slecht moedersjochie', 'een mislukking'. Maar na een lange periode van ontberingen op zolder volgt op 24 juli 2005 'de grote dag'. Israel is er klaar voor, volgens vader Gerrit Jan. Hij mag voortaan het medium zijn, via wie vader contact heeft met de geestenwereld. Met engelen, geesten en God, vader praat ermee, dag-in dag-uit. En je hebt maar tegenover hem te zitten. Spelen met andere kinderen mocht niet meer.

Lange tijd was moeder het medium, en als zij overlijdt krijgt oudere broer Edino de eer. Maar die is inmiddels in ongenade gevallen, te veel beïnvloed door slechte geesten. In de jaren die volgen passeren honderden oude geesten de revue, allemaal via het lichaam van Israel. Z'n eigen ik bestaat niet meer, alleen z'n lichaam is er. Urenlang zit hij tegenover vader op een bankje, die de geest ondervraagt.

Israel speelt het spel mee waar hij kan, zodra hij het trucje door heeft, om lijfstraffen te voorkomen, of weer een verplichte verbanning naar zolder of drie dagen bidden. "Ik veranderde van een jongetje, doodstil verstopt in een hoekje op de zolder, in een mens met een meervoudige persoonlijkheidsstoornis. De last was negen jaar mijn realiteit, een marteling van niet weten wie ik ben, van mezelf steeds weer kwijt zijn, de kwelling van familie die geen familie meer is", tekent hij op. "Vader speelde met mijn identiteit alsof ik een poppenkastpoppetje was. Totdat ik riep, hallo in ben Israel!"