Zoek het uit! - Was de eerste maanlanding wel echt?

Een man uit Bovensmilde zag dit en vroeg zich zijn hele leven al af: hoe hebben ze dit gefilmd? was er dan al een cameraman op de maan? Hij stuurde na lang dubben eindelijk toch zijn vraag in naar Zoek het uit!Over de eerste maanlanding doen veel theorieën de ronde. Het is een favoriet onderwerp voor veel complotdenkers. Zo zou de maanlanding in scene zijn gezet, opgenomen in een speciale filmstudio om de VS beter op de kaart te zetten.Theo Jurriens, astronoom aan de Rijksnuiversiteit Groningen, lacht om de speculaties. "Wat de camera betreft: Die was gewoon gemonteerd op een poot van de maanlander. Daar kwam dus geen cameraman aan te pas."Maar er zijn meer redenen om aan te nemen dat de eerste maanlanding nooit echt is gebeurd. Zo zou het wapperen van de vlag op de beroemde foto niet mogelijk zijn, op de maan staat immers geen wind?Jurriens: "Om de vlag mooi te laten hangen was er aan de vlaggenstok een dwarsbalk gemaakt waaraan de vlag uithangt als het ware. Dat het op de foto lijkt alsof hij wappert, komt doordat ze de vlag net neer hadden gezet. De stof bewoog nog van de beweging daarvan."Waren Armstrong en zijn collega astronauten de sterren van de show, van echte sterren was bijzonder weinig te zien tijdens die eerste maanlanding. Voor complotdenkers reden om aan te nemen dat het allemaal nep is. NASA geeft hier een simpele verklaring voor: Het maanoppervlak reflecteert zoveel zonlicht, dat je het zwakke licht van sterren niet meer kan zien. In felverlichte steden op aarde zie je ook vrijwel geen sterren aan de hemel 's nachts.Een andere theorie gaat over het licht op de maan. Er staan daar geen lantaarnpalen, dus het enige licht op het oppervlak komt van de zon. Toch zijn de astronauten duidelijk te zien, ook als ze in de schaduw van de maanlander staan:Later is aangetoond dat Buzz Aldrin op bovenstaande foto fel werd verlicht door het ruimtepak van Neil Armstrong, dat het zonlicht weerkaatste. Hij maakte die foto.Zo zijn er nog andere redenen die complotdenkers aangrijpen om te blijven geloven dat de maanlanding nep was. Een zo'n reden is dat de beroemde filmregisseur, Stanley Kubrick, in een interview verklaarde dat hij in opdracht van de Amerikaanse regering de vervalste film- en foto-opnamen van het maanprogramma voor zijn rekening had genomen.Achteraf bleek dat dit gesprek enkele maanden na de dood van Kubrick was opgenomen met een goed gelijkende acteur, die de bekende regisseur speelde.Wil je zien hoe Nederland de maanlanding beleefde? Oordeel zelf, is het echt of nep?Heb jij ook een vraag waar je al jaren mee rondloopt? stuur hem dan in. Wie weet kunnen wij iets voor je betekenen!